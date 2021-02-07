Эксперты ВОЗ нашли «улики», проливающие свет на распространение коронавируса в Ухане

Фото: Олег Тихонов (архив)

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили «важные улики» в Ухане, куда они отправились, чтобы разобраться в причинах распространения инфекции.

Зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак рассказал, что ученые посетили Уханьский институт вирусологии, побывали на рынке морепродуктов Хуанань и на одном из крупнейших в городе рынке Байшачжоу, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты.

Дашак добавил, что китайские ученые помогли коллегам, поскольку уже несколько месяцев вели собственное расследование.

«Они работали за кулисами, копали информацию, изучали и подготавливали ее», —передает Bloomberg.

Зоолог отметил делегаты миссии работали в трех группах, которые сосредоточили свое внимание на потенциальной роли животных во вспышке, эпидемиологии и распространении вируса, и на результатах исследования проб окружающей среды.