Главное о коронавирусе на 1 февраля: прививка для Медведева, рекорды вакцинации в Израиле
Связь коронавируса и пожаров
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 86 новых случаев COVID-19, из них два — завозные, 84 — контактные. 31 человек госпитализирован, 55 получают лечение на дому.
На 1 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 132 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 12 623 человека, в том числе 98 за минувшие сутки.
- В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Жертвами новой коронавирусной инфекции стали мужчины 1936, 1941, 1946 и 1960 годов рождения.
- В 2020 году, когда татарстанцы больше сидели по домам вследствие коронавирусных ограничений, число летальных исходов на пожарах выросло на 9%.
- В Нижнекамский район в ближайшие дни поступит новая партия вакцины «Спутник V» в объеме 2 тысяч доз. Первую прививку сделали 576 человек. Полностью прошли курс вакцинации 150 нижнекамцев.
- В Челнах зафиксирован один из самых низких показателей в Татарстане по количеству регистрации смерти на тысячу человек населения — 10,9 случая. По республике он составляет 13,9, по стране — 14,5.
Вакцинация через госуслуги для петербуржцев
За последние сутки в России выявили 17 648 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 169 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 868 087 человек, а выздоровевших — до 3 318 173 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 437 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 73 619 человек.
За последние сутки в России проведено более 333 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 633,1 тыс. человек.
- Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на онкобольных пациентах планируется начать в течение месяца-полутора. Сейчас специалисты формируют группы. Исследования действия вакцин от коронавируса на онкобольных не проводились ни в одной стране мира.
- Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что привился от коронавируса одной из российских вакцин. Он сообщил, что не хочет называть конкретную вакцину, чтобы у людей «не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой».
- Медведев также рассказал, как его семья переживают пандемию. По его словам, стало гораздо меньше общения и поездок. Он отметил, что необходимо постоянно проверять свое здоровье.
- На территории России не циркулируют новые штаммы коронавирусной инфекции из Великобритании, Бразилии, ЮАР и США, сообщают ученые Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева. Исследователи добавляют, что мониторинг данных штаммов продолжается на постоянной основе.
- На портале государственных услуг в Санкт-Петербурге открылась специальная форма записи на вакцинацию от COVID-19. При этом регистрация на сайте госуслуг не обязательна.
- Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что россиянам следует пользоваться масками и после завершения пандемии коронавируса — в сезон подъема заболеваемости респираторными инфекциями.
Вакциной нужно делиться
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 102 964 706 человек, 2 227 923 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (26 185 476). На второй строчке — Индия (10 757 610), на третьей — Бразилия (9 204 731), на четвертой — Великобритания (3 828 183). Россия занимает пятое место (3 808 348, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (441 319). За ними следуют Бразилия (224 504), Мексика (158 536) Индия (154 392) и Великобритания (106 367).
- Из-за неравномерного глобального распределения вакцины Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться от массовой вакцинации. По мнению официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, страны должны делиться вакцинами. В ВОЗ считают, что страны, у которых есть вакцина, должны организовать поставки препаратов задолго до полной вакцинации собственного населения.
- Евросоюз смог договориться с AstraZeneca о получении дополнительных 9 млн доз вакцины от коронавируса, пытаясь компенсировать сокращение компанией поставок. Таким образом, компания согласилась поставить половину от предзаказанного на первый квартал 2021 года объема доз вместо 40%, что она обиралась сделать ранее.
- Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс снова опроверг слухи о его причастности к эпидемии. Он отметил, что его фонд уже сталкивался с недоверием населения к вакцине. Он вспомнил, что во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан или Нигерия, ходили слухи, что вакцина от этого заболевания небезопасная и приводит к бесплодию у женщин.
- Правительство Израиля проголосовало в воскресенье за продление до 5 февраля завершающегося в ночь на понедельник тотального карантина, который был введен 8 января. Правительство вновь соберется для обсуждения дальнейших действий, связанных с пандемией, 3 февраля.
- Израиль стал мировым лидером в проведении масштабной вакцинации населения от коронавируса: в этой стране по состоянию на 26 января привили уже более 40% взрослых.
- Более 30 человек задержаны на демонстрации в Амстердаме, которая прошла в нарушение карантинных ограничений. Демонстранты собрались в городе Апелдорн, чтобы выразить протест против правительственных мер по борьбе с коронавирусом.
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