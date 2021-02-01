Главное о коронавирусе на 1 февраля: прививка для Медведева, рекорды вакцинации в Израиле

Связь коронавируса и пожаров



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 86 новых случаев COVID-19, из них два — завозные, 84 — контактные. 31 человек госпитализирован, 55 получают лечение на дому.



На 1 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 132 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 12 623 человека, в том числе 98 за минувшие сутки.

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Жертвами новой коронавирусной инфекции стали мужчины 1936, 1941, 1946 и 1960 годов рождения.

В 2020 году, когда татарстанцы больше сидели по домам вследствие коронавирусных ограничений, число летальных исходов на пожарах выросло на 9%.

В Нижнекамский район в ближайшие дни поступит новая партия вакцины «Спутник V» в объеме 2 тысяч доз. Первую прививку сделали 576 человек. Полностью прошли курс вакцинации 150 нижнекамцев.

В Челнах зафиксирован один из самых низких показателей в Татарстане по количеству регистрации смерти на тысячу человек населения — 10,9 случая. По республике он составляет 13,9, по стране — 14,5.

В 2020 году, когда татарстанцы больше сидели по домам вследствие коронавирусных ограничений, число летальных исходов на пожарах выросло на 9%. Фото: realnoevremya.ru

Вакцинация через госуслуги для петербуржцев



За последние сутки в России выявили 17 648 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 169 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 868 087 человек, а выздоровевших — до 3 318 173 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 437 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 73 619 человек.



За последние сутки в России проведено более 333 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 633,1 тыс. человек.



Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на онкобольных пациентах планируется начать в течение месяца-полутора. Сейчас специалисты формируют группы. Исследования действия вакцин от коронавируса на онкобольных не проводились ни в одной стране мира.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что привился от коронавируса одной из российских вакцин. Он сообщил, что не хочет называть конкретную вакцину, чтобы у людей «не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой».

Медведев также рассказал, как его семья переживают пандемию. По его словам, стало гораздо меньше общения и поездок. Он отметил, что необходимо постоянно проверять свое здоровье.

На территории России не циркулируют новые штаммы коронавирусной инфекции из Великобритании, Бразилии, ЮАР и США, сообщают ученые Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева. Исследователи добавляют, что мониторинг данных штаммов продолжается на постоянной основе.



Исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на онкобольных пациентах планируется начать в течение месяца-полутора. Фото: pixabay.com

На портале государственных услуг в Санкт-Петербурге открылась специальная форма записи на вакцинацию от COVID-19. При этом регистрация на сайте госуслуг не обязательна.

Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что россиянам следует пользоваться масками и после завершения пандемии коронавируса — в сезон подъема заболеваемости респираторными инфекциями.

Вакциной нужно делиться

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 102 964 706 человек, 2 227 923 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (26 185 476). На второй строчке — Индия (10 757 610), на третьей — Бразилия (9 204 731), на четвертой — Великобритания (3 828 183). Россия занимает пятое место (3 808 348, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (441 319). За ними следуют Бразилия (224 504), Мексика (158 536) Индия (154 392) и Великобритания (106 367).



Из-за неравномерного глобального распределения вакцины Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться от массовой вакцинации. По мнению официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, страны должны делиться вакцинами. В ВОЗ считают, что страны, у которых есть вакцина, должны организовать поставки препаратов задолго до полной вакцинации собственного населения.

Евросоюз смог договориться с AstraZeneca о получении дополнительных 9 млн доз вакцины от коронавируса, пытаясь компенсировать сокращение компанией поставок. Таким образом, компания согласилась поставить половину от предзаказанного на первый квартал 2021 года объема доз вместо 40%, что она обиралась сделать ранее.

Из-за неравномерного глобального распределения вакцины Всемирная организация здравоохранения призвала отказаться от массовой вакцинации. Фото: «Официальный Татарстан»

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс снова опроверг слухи о его причастности к эпидемии. Он отметил, что его фонд уже сталкивался с недоверием населения к вакцине. Он вспомнил, что во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан или Нигерия, ходили слухи, что вакцина от этого заболевания небезопасная и приводит к бесплодию у женщин.

Правительство Израиля проголосовало в воскресенье за продление до 5 февраля завершающегося в ночь на понедельник тотального карантина, который был введен 8 января. Правительство вновь соберется для обсуждения дальнейших действий, связанных с пандемией, 3 февраля.

Израиль стал мировым лидером в проведении масштабной вакцинации населения от коронавируса: в этой стране по состоянию на 26 января привили уже более 40% взрослых.

Более 30 человек задержаны на демонстрации в Амстердаме, которая прошла в нарушение карантинных ограничений. Демонстранты собрались в городе Апелдорн, чтобы выразить протест против правительственных мер по борьбе с коронавирусом.

Маргарита Головатенко