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Россиянам посоветовали носить маски после завершения пандемии коронавируса

04:28, 31.01.2021
Россиянам посоветовали носить маски после завершения пандемии коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россиянам следует пользоваться масками и после завершения пандемии коронавируса — в сезон подъема заболеваемости респираторными инфекциями. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он отметил, что в сентябре наблюдается подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями. Эта инфекция даже более тяжелая, чем COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Онищенко рекомендовал носить маски даже тем, кто привился от новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

В минувший четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что россияне могут отказаться от ношения масок в общественных местах уже в 2021 году.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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