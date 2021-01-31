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В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19

18:58, 31.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщил оперштаб.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали мужчины 1936, 1941, 1946 и 1960 годов рождения.

Число умерших от коронавируса в Татарстане достигло 269.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в республике выявили 87 новых случаев коронавируса. На 31 января в Татарстане выявлено 16 046 случаев COVID-19. За весь период выздоровели 12 525 человек, в том числе 95 за минувшие сутки.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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