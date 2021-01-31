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Специалист рассказал об испытаниях «Спутника V» на онкобольных

15:59, 31.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Специалист рассказал об испытаниях «Спутника V» на онкобольных
Фото: pxhere.com

Исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на онкобольных пациентах планируется начать в течение месяца- полутора. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

В настоящее время специалисты формируют специальные группы людей с онкологическими заболеваниями, которые будут испытывать препарат. Каприн добавил, что исследования действия вакцин от коронавируса на онкобольных не проводились ни в одной стране мира, пишет «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

В минувшую пятницу в Татарстан поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в количестве 19 300 доз. В ближайшее время ее доставят в поликлиники республики.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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