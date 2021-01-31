Специалист рассказал об испытаниях «Спутника V» на онкобольных
Исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на онкобольных пациентах планируется начать в течение месяца- полутора. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
В настоящее время специалисты формируют специальные группы людей с онкологическими заболеваниями, которые будут испытывать препарат. Каприн добавил, что исследования действия вакцин от коронавируса на онкобольных не проводились ни в одной стране мира, пишет «РИА Новости».
В минувшую пятницу в Татарстан поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в количестве 19 300 доз. В ближайшее время ее доставят в поликлиники республики.
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