ВОЗ призвала страны делиться вакциной от коронавируса

Фото: «Официальный Татарстан»

Из-за неравномерного глобального распределения вакцины Всемирная организация здравоохранения призвала отказаться от массовой вакцинации. По мнению официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, страны должны делиться вакцинами.

В ВОЗ считают, что страны, у которых есть вакцина, должны организовать поставки препаратов задолго до полной вакцинации собственного населения.

Фото: realnoevremya.ru

«Фраза «один в поле не воин» применима в данном случае. Мы живем на одной планете и сильно связаны друг с другом», — сказала Харрис (цитата по «Говорит Москва»).

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает заявки производителей 14 вакцин от коронавируса для включения в список для экстренного применения.



Ольга Плешкова