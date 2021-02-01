Главное за выходные: Ротенберг — бенефициар «дворца» в Геленджике, как прошли несанкционированные акции
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 1 февраля:
- 31 января вечером в Москве и Санкт-Петербурге завершились несанкционированные акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. По сообщению МВД, на несанкционированную акцию протеста только в Москве вышли 2 тысячи человек. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проверит, были ли нарушения во время задержаний со стороны правоохранительных органов на несогласованных акциях.
- Также «Реальное время» сообщало о том, как вторая серия протестов прошла в Казани: примерно до полудня на площади у театра Камала можно было увидеть только журналистов и силовиков. Одним из первых посетителей несанкционированной акции протеста на площади у театра Камала оказался министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. Вскоре на площадь начали прибывать люди. Известный российский политолог, журналист Максим Шевченко, прибывший в Казань по приглашению Ассоциации мусульман-предпринимателей, также высказывался по поводу протестов. Когда шествие дошло до кремля, стало понятно, что без задержаний не обойдется. По сообщению корреспондента «Реального времени», в автобусы и автозаки заталкивали десятки людей, среди задержанных были и парни, и девушки. По данным, публикуемым в республиканских telegram-каналах, на акции задержали 293 человек.
- Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика на мысе Идокопас. Там планируется построить апарт-отель. Объект приобрели несколько лет назад. Ротенберг отметил, что недоволен ходом строительства. Апарт-отель будет готов в течение двух лет.
- Роскомнадзор направил в Telegram письмо с требованием прекратить незаконное распространение персональных данных россиян. Ведомство отмечает, что публикация личных данных россиян без их согласия противоречит законодательству страны и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.
- С 1 июня текущего года МВД РФ планирует ввести новый перечень нарушений, при которых нельзя будет использовать транспортное средство. Одно из новшеств — запрет на езду на летней резине зимой, а на зимней — летом. Также нельзя будет пользоваться автомобилем, если зимние шины есть не на всех колесах.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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