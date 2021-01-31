СПЧ проверит действия силовиков во время несанкционированных акций

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проверит, были ли нарушения во время задержаний со стороны правоохранительных органов на несогласованных акциях. Об этом сообщил глава совета Валерий Фадеев.

Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов пояснил, что по каждому факту жесткого задержания должны быть проверки и этим займется совет, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Петербурге ударили электрошокером туристку из Казани. Девушку госпитализировали.

Татьяна Леухина