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СПЧ проверит действия силовиков во время несанкционированных акций

20:43, 31.01.2021
СПЧ проверит действия силовиков во время несанкционированных акций
Фото: wikipedia.org

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проверит, были ли нарушения во время задержаний со стороны правоохранительных органов на несогласованных акциях. Об этом сообщил глава совета Валерий Фадеев.

Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов пояснил, что по каждому факту жесткого задержания должны быть проверки и этим займется совет, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Петербурге ударили электрошокером туристку из Казани. Девушку госпитализировали.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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