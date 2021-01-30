Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить распространение личных данных

Роскомнадзор направил в Telegram письмо с требованием прекратить незаконное распространение персональных данных россиян. Об этом пишет RT.

Ведомство отмечает, что публикация личных данных россиян без их согласия противоречит законодательству страны и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.

Фото: Тимур Рахматуллин (архив)

Нарушение конфиденциальности личных данных угрожает безопасности лиц, данные которых «продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании».

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Татьяна Леухина