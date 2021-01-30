Ротенберг объявил себя бенефициаром «дворца» в Геленджике

Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика на мысе Идокопас. Там планируется построить апарт-отель.

«Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Мы хотим построить там апарт-отель. Поэтому там достаточно большое количество комнат»,— сказал он.

Объект приобрели несколько лет назад. Ротенберг отметил, что недоволен ходом строительства. Апарт-отель будет готов в течение двух лет, пишет «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

Ранее в ФСБ объяснили, почему в районе Геленджика введена бесполетная зона. В последнее время там наблюдается «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО». Поэтому бесполетную зону ввели в целях пограничной безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отвечал на вопрос о расследовании Алексея Навального о «дворце Путина». Он заявил, что особняк принадлежит бизнесменам, имена которых Кремль не вправе называть.

Татьяна Леухина