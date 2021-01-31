В Москве и Петербурге завершились несанкционированные акции

В Москве и Санкт-Петербурге завершились несанкционированные акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать в них участие, предупреждая об ответственности, вплоть до уголовной.

В Москве на Комсомольской площади, в районе станций метро «Красносельская» и «Бауманская» скопления людей уже нет, полиция вытеснила демонстрантов. Все станции московского метрополитена возобновили работу в штатном режиме. С 8 утра были закрыты на вход и выход семь центральных станций метро: «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город». Сообщалось о задержании политолога Екатерины Шульман, однако она позже рассказала журналистам, что оказался задержан ее муж Михаил, а она решила поехать с ним.

В Петербурге силовики не пустили митингующих на Сенную площадь после того, как их вытеснили с Исаакиевской площади. Они начали собираться у ТЮЗа. У здания были выставлены кордоны правоохранителей с дубинками и щитами, пишет «РИА Новости». В Петербурге задержали рэпера Оксимирона (Мирона Федорова). Позже его отпустили из отделения полиции без составления протокола.

Ранее МВД сообщило, что на несанкционированную акцию протеста в Москве вышли 2 тысячи человек.