Российским водителям могут запретить ездить на летней резине зимой
С 1 июня текущего года МВД РФ планирует ввести новый перечень нарушений, при которых запрещается использовать транспортное средство. Одно из новшеств — запрет на езду на летней резине зимой, а на зимней — летом.
Также нельзя будет пользоваться автомобилем, если зимние шины установлены не на всех колесах. Водители обязаны будут ставить колеса того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем автомобиля.
По новым правилам, замок ремня безопасности должен фиксировать язычок лямки и выбрасывать его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а сама лямка должна вытягиваться и втягиваться в катушку.
В битопливных автомобилях, которые заправляются газом, у каждого газового баллона должен быть паспорт, оформленный его изготовителем. На установленном баллоне должны быть четко видны серийный номер и обозначение. Если при ремонте произошли некоторые изменения газового оборудования, то эти данные должны быть прописаны уполномоченными организациями.
Кроме того, нельзя пользоваться машиной, если предусмотренные изготовителем аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб неисправны, пишет ТАСС.
В декабре в России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и паспортах транспортного средства (ПТС).
В середине января СМИ рассказали о планах Минцифры РФ провести в этом году эксперимент по замене водительского удостоверения и СТС мобильным приложением с QR-кодом. Регионами, где опробуют новую систему, могут быть Москва, Подмосковье и Татарстан.
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