Российским водителям могут запретить ездить на летней резине зимой

С 1 июня текущего года МВД РФ планирует ввести новый перечень нарушений, при которых запрещается использовать транспортное средство. Одно из новшеств — запрет на езду на летней резине зимой, а на зимней — летом.

Также нельзя будет пользоваться автомобилем, если зимние шины установлены не на всех колесах. Водители обязаны будут ставить колеса того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем автомобиля.

По новым правилам, замок ремня безопасности должен фиксировать язычок лямки и выбрасывать его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а сама лямка должна вытягиваться и втягиваться в катушку.

В битопливных автомобилях, которые заправляются газом, у каждого газового баллона должен быть паспорт, оформленный его изготовителем. На установленном баллоне должны быть четко видны серийный номер и обозначение. Если при ремонте произошли некоторые изменения газового оборудования, то эти данные должны быть прописаны уполномоченными организациями.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, нельзя пользоваться машиной, если предусмотренные изготовителем аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб неисправны, пишет ТАСС.

В декабре в России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и паспортах транспортного средства (ПТС).



В середине января СМИ рассказали о планах Минцифры РФ провести в этом году эксперимент по замене водительского удостоверения и СТС мобильным приложением с QR-кодом. Регионами, где опробуют новую систему, могут быть Москва, Подмосковье и Татарстан.



Татьяна Леухина