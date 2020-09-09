Казанский вертолетный завод поставил «Ансаты» для санавиации Ленинградской области

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») передал три собранных в Казани вертолета «Ансат» для санитарной авиации в Ленинградской области.

Винтокрылые машины закупила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Эксплуатировать вертолеты будет компания «Хели-Драйв Северо-Запад», передает пресс-служба «Ростеха».

Три вертолета послужат развитию санитарной авиации в Ленинградской области.

«Ансат» — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Санитарная версия имеет все необходимое медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, подчеркивается в сообщении. А с мая этого года Росавиация одобрила также установку инфекционных боксов, для перевозки пациентов с COVID-19.

Ранее закупкой медицинского «Ансата» похвастался глава Башкирии Радий Хабиров.