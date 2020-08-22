Хабиров похвастался закупленным вертолетом «Ансат», произведенным на КВЗ

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров похвастался закупленным вертолетом «Ансат», который выпускает Казанский вертолетный завод».

«Купили вертолет, полностью оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием. Вчера на нем перевезли тяжелую пациентку из Янаула — женщину в срочном порядке госпитализировали в одну из клиник Уфы. Работать санавиация будет круглосуточно, по мере необходимости. Помешать вылетам может только непогода. С помощью санавиации мы сократим время в пути и вовремя окажем помощь», — написал Хабиров.

Ранее газета «Реальное время» публиковала эксклюзивные фотографии производства премиальных вертолетов «Ансат Aurus» в Казани.

