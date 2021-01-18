Главное о коронавирусе на 18 января: старт массовой вакцинации в РТ и РФ, «ковидные паспорта» в Башкирии

Прививка для мэра Челнов

В Татарстане зарегистрировано 95 новых случаев COVID-19, из них два — завозных, 93 — контактных. 26 человек госпитализировано, 69 — получают лечение на дому.



Всего на 18 января в Татарстане зарегистрировано 14 927 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 11 332 человека, в том числе 69 за минувшие сутки. Умерли за весь период 225 человек.

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Жертвами новой коронавирусной инфекции стали две женщины 1938 и 1956 годов рождения и мужчина 1950 года рождения.

С сегодняшнего дня в республике стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививку может сделать любой желающий в 57 учреждениях.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев планирует пройти вакцинацию от коронавируса. Глава автограда предложил начальнику управления здравоохранения Челнов Александру Николаеву записать его на прививку от COVID-19: «Считайте, что я записался на прививку к вам».

Фото Максима Платонова

Возобновление очного обучения в Москве



За последние сутки в России выявили 22 857 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 333 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 3 591 066 человек, а выздоровевших — до 2 978 764 человека.



Зафиксирована 471 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 66 037 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 97 млн тестов на коронавирус, в том числе 373 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 617,3 тыс. человек.



В России с 18 января стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Соответствующее поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин. Прививку первым в мире препаратом от COVID-19 сделали уже более 1 млн россиян.

Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, может поступить в гражданский оборот в марте 2021 года. Об этом заявил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны.

Очное обучение для школьников Москвы с 1 по 11 класс возобновляется с понедельника, 18 января. Старшеклассники выйдут в школы впервые с октября 2020 года.

Власти Башкирии вводят практику «ковидных паспортов» — их смогут получить люди, у кого есть антитела к коронавирусной инфекции после болезни и те, кто сделал прививку. Начать выдачу паспортов планируется с 5 февраля.

Радиация против COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 95 045 802 человек, 2 030 842 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (23 936 773). На второй строчке — Индия (10 571 773), на третьей — Бразилия (8 488 099). Россия на четвертом месте (3 530 379, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 405 740).



Больше всего смертей зафиксировано в США (397 600). За ними следуют Бразилия (209 847), Индия (152 419), Мексика (140 704) и Великобритания (89 429).

На Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) оказывалось давление при сертификации нескольких вакцин от COVID-19. СМИ изучили документы, в которых качество вакцины от коронавируса Pfizer — BioNTech ставилось под сомнение. Тем не менее, высокопоставленные чиновники настаивали на скорейшем утверждении препарата. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ультимативной форме указала на необходимость одобрить вакцины Pfizer — BioNTech и Moderna до конца года.

В Израиле 13 человек испытали симптомы паралича лица после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом американской компании Pfizer. Об этом сказано в данных израильского Минздрава.

Ученые из США проводят эксперименты, используя низкие дозы радиации, чтобы лечить пациентов с коронавирусом. Легкие десяти пациентов разного пола и возраста облучали 10-15 минут. Девять из них показали быстрое улучшение в течение 24 часов. Пациентов, проходивших это лечение, выписали из больницы в четыре раз быстрее, чем тех пациентов, которые не проходили лечение.

Группа китайских ученых из Центра по контролю и профилактике заболеваний, Народно-освободительной армии и ряда научно-исследовательских институтов под руководством профессора Сюй Цзяньго смоделировала развитие пандемии коронавируса в 2021 году. При наихудшем варианте развития событий общее число зараженных коронавирусом по всему миру увеличится с 92 миллионов до 170 миллионов за ближайшие два месяца, а одна пятая от общего числа заболеваний в мире придется на США.

Глава МИД Германии Хайко Маас предложил дать привилегии вакцинированным от коронавируса. По его словам, получившие вакцину люди не заболеют и их не надо будет размещать в отделениях интенсивной терапии или подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких. Если посещать рестораны и кинотеатры будут только вакцинированные граждане, то друг другу они ущерба не нанесут. Следовательно, привитые граждане должны получить возможность вернуться к общественной жизни.

Поступления порядка 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидают власти Алжира до конца января, заявил официальный представитель комитета по отслеживанию заболевания Джамаль Фурар. В стране уже подготовлено порядка восьми тысяч медицинских пунктов, где можно будет сделать прививку.

Новая глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски предрекла стране полмиллиона смертей от коронавируса уже к середине февраля. По ее словам, ситуация с вирусом в США лишь продолжит ухудшаться. Директор отметила, что США еще предстоит столкнуться с последствиями того, что произошло из-за праздничных новогодних поездок.

Маргарита Головатенко