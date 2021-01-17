Третья российская вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в марте

Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, может поступить в гражданский оборот в марте 2021 года. Об этом заявил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.

«Нашу [вакцину от коронавируса] ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта», — сказал он в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Фото: mos.ru

По словам ученого, в геноме коронавируса выявлено более 50 белков. Вакцина отличается от предыдущих тем, что в ней содержатся не отдельные элементы вируса, а цельный вирус (но инактивированный). Поэтому ученые считают, что это дает более полную защиту.

Напомним, первым свою вакцину зарегистрировал Центр им. Гамалеи — это «Спутник V», она уже выходит в массовое применение, первые добровольцы получили ее и в Татарстане (в рамках тестирования). В октябре новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал свою вакцину — «ЭпиВакКорона». Третьей должна стать вакцина центра Чумакова.



Ольга Плешкова