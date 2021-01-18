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Мэр Набережных Челнов планирует сделать прививку от коронавируса

09:57, 18.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мэр Набережных Челнов планирует сделать прививку от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев планирует пройти вакцинацию от коронавируса, сообщают «Челнинские известия».

Сегодня на «деловом понедельнике» глава автограда предложил начальнику управления здравоохранения Челнов Александру Николаеву записать его на прививку от COVID-19: «Считайте, что я записался на прививку к вам».

Напомним, вакцинация от коронавируса в Набережных Челнах идет в 6-й и 7-й поликлиниках. По мере поступления препарата она будет также организована в 3-й и 4-й поликлиниках.

Фото: mos.ru

В конце декабря о намерении пройти вакцинацию от коронавируса сообщил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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