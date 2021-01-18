Журналисты узнали о давлении на регулятор ЕС при утверждении вакцины Pfizer

СМИ стало известно, что на Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) оказывалось давление при сертификации нескольких вакцин от COVID-19. Об этом пишет французское издание Le Monde.

Журналисты изучили попавшие в Сеть документы, где качество вакцины от коронавируса Pfizer — BioNTech поставлено под сомнение. Однако высокопоставленные чиновники настаивали на скорейшем утверждении препарата. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ультимативной форме указала на необходимость одобрить вакцины Pfizer — BioNTech и Moderna до конца года.

Фото: mos.ru

«С обоими препаратами до сих пор имеются проблемы. Также отмечается, что утверждение вакцины Pfizer в середине декабря 2020 года было расценено Еврокомиссией как «малоприемлемое промедление», — передает издание (цитата по «РИА Новости»).



Напомним, что европейцев планируют прививать от СOVID-19 вакциной от компаний Pfizer и BioNTech.



Ольга Плешкова