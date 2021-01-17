В Татарстане подтвердились три случая смерти от коронавируса
В Татарстане сегодня подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб республики.
Жертвами новой коронавирусной инфекции стали две женщины 1938 и 1956 годов рождения и мужчина 1950 года рождения.
Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.
Таким образом, по состоянию на 17 января в республике зарегистрировано 225 случаев смерти от коронавируса.
Вчера оперштаб сообщил о четырех зафиксированных случаях смерти от COVID-19 в Татарстане.ОбществоМедицина Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым