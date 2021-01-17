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В Татарстане подтвердились три случая смерти от коронавируса

17:50, 17.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились три случая смерти от коронавируса
Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане сегодня подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб республики.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали две женщины 1938 и 1956 годов рождения и мужчина 1950 года рождения.

Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.

Фото: realnoevremya.ru

Таким образом, по состоянию на 17 января в республике зарегистрировано 225 случаев смерти от коронавируса.

Вчера оперштаб сообщил о четырех зафиксированных случаях смерти от COVID-19 в Татарстане.

ОбществоМедицина Татарстан
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