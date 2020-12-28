Главное за выходные: 370 млн на внедрение интеллектуальных систем, фото с тигром в цирке
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 28 декабря:
- В 2021 году Татарстан получит из федерального бюджета 370 млн рублей для внедрения интеллектуальных транспортных систем по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Такую же сумму республика получит на эти цели и в 2022 году.
- Китайские власти с понедельника, 28 декабря, полностью прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса. Отмечается, что прекращение авиасообщения — временная мера, которая будет действовать до 10 января. Решение властей распространяется на китайские и зарубежные авиакомпании.
- В Набережных Челнах мужчину арестовали на 14 суток после того, как он высморкался в медицинскую маску, предложенную сотрудником ГИБДД. Мужчина пришел в центр оформления ДТП для того, чтобы помочь своему другу, которого привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Во время общения с полицейскими он вел себя грубо и вызывающе. Один из сотрудников ГИБДД предложил мужчине медицинскую маску, и тот демонстративно высморкался в нее.
- В Башкирии мужчина после ссоры с женой убил своих детей и совершил самоубийство. Причиной смерти подозреваемого и потерпевших стало отравление угарным газом. Подозреваемому в убийстве детей в Башкирии назначат посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Также будет проведена фоноскопическая, автотехническая и биологическая экспертиза по ДНК.
- В Казанском цирке на видео засняли толпу людей, собравшихся сфотографироваться с тиграми. На опубликованном видео видно, как ребенок подходит и фотографируется с одним из тигров. При этом хищники скалятся и предупредительно машут хвостами. От посетителей цирка, которые не соблюдают дистанцию, хищников отделяют красная лента и дрессировщик, который держит на поводке зверя.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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