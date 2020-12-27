В Челнах мужчину арестовали после того, как он высморкался в маску, предложенную сотрудником ГИБДД

В Набережных Челнах мужчину арестовали на 14 суток после того, как он высморкался в медицинскую маску, предложенную сотрудником ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, мужчина пришел в центр оформления ДТП для того, чтобы помочь своему другу, которого привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Во время общения с полицейскими он вел себя грубо и вызывающе. Один из сотрудников ГИБДД предложил мужчину медицинскую маску и тот демонстративно высморкался в нее.

Правоохранители заподозрили, что челнинец находится под воздействием наркотиков. Ему предложили пройти медосвидетельствование, от чего тот отказался. Мировой судья назначил мужчине наказание в виде административного ареста на 14 суток.

Ранее СМИ сообщили, что гражданка Германии обвинила сотрудника аэропорта Казани в том, что он ударил ее в живот, когда отбирал алкоголь.



Татьяна Леухина