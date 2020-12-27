В казанском зоопарке засняли толпу, собравшуюся сделать фото с тиграми — от хищников их отделяет лишь лента

В казанском зоопарке на видео засняли толпу людей, собравшихся сфотографироваться с тиграми. От хищников посетителей представления отделяла лишь красная лента. Об этом рассказывают пользователи соцсетей.

На опубликованном видео видно, как ребенок подходит и фотографируется с одним из тигров. При этом оба животных скалятся и предупредительно машут хвостом. От толпы посетителей цирка, которая и не думает соблюдать дистанцию и надеть маски, хищников отделяет красная лента и дрессировщик, который держит на поводке зверя.

В прошлом году депутат Агрызского городского совета Марсель Шахмин предложил запретить в Татарстане цирки с животными.



Татьяна Леухина