В Башкирии мужчина после ссоры с женой убил своих детей и совершил самоубийство

В Уфе 37-летний местный житель после ссоры с женой забрал своего шестилетнего сына и годовалую дочь и уехал с ними в неизвестном направлении. Спустя время их тела нашли в автомобиле в Давлекановском районе Башкирии с признаками отравления угарным газом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двоих малолетних), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии.

По версии следствия, мужчина совершил убийство детей и покончил жизнь самоубийством. Расследование дела контролирует руководство СУ Следкома республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Устанавливаются причины и условия преступления, проводятся все необходимые следственные действия, в частности, судебные экспертизы.

В сентябре СУ СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после обнаружения трупа женщины в машине на улице Товарищеской в Казани.



Татьяна Демина