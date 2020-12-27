Правительство РФ выделило Татарстану 370 млн на развитие дорог в 2021 году

В 2021 году Татарстан получит из федерального бюджета 370 млн рублей для внедрения интеллектуальных транспортных систем по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Такую же сумму республика получит на эти цели и в 2022 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На развитие дорожной сети по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионах России правительство выделило более 172,3 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что Татарстан вошел в число 12 регионов-лидеров России по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. На него в общей сложности было направлено более 8,27 млрд рублей.



Татьяна Демина