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Следком Башкирии раскрыл подробности убийства жителем Уфы двух своих детей

22:28, 27.12.2020
Следком Башкирии раскрыл подробности убийства жителем Уфы двух своих детей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

СУ Следственного комитета РФ по Башкирии установило, что 37-летний житель Уфы убил своих детей и совершил самоубийство после ссоры с женой из-за ревности.

Причинами смерти подозреваемого и потерпевших стало отравление угарным газом. Признаки телесных повреждений на погибших отсутствуют, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии.

Подозреваемому в убийстве двух своих детей в Башкирии назначат посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Также будет проведена фоноскопическая, автотехническая и биологическая экспертиза по ДНК.

Фото: surb.sledcom.ru

26 декабря житель Уфы после ссоры с женой забрал своего шестилетнего сына и годовалую дочь и уехал с ними в неизвестном направлении. Спустя время их тела нашли в автомобиле у реши Уршак рядом с деревней Яппар-Янбеково Давлекановского района РБ с признаками отравления угарным газом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двоих малолетних). Расследование продолжается.

Татьяна Демина
Происшествия Башкортостан
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