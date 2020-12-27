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Китай объявил о прекращении авиасообщения с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

18:58, 27.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Китай объявил о прекращении авиасообщения с Великобританией из-за нового штамма коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Китайские власти с понедельника, 28 декабря полностью прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской авиации КНР.

Прекращение авиасообщения — временная мера, которая будет действовать до 10 января. Решение властей распространяется на китайские и зарубежные авиакомпании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 00.00 22 декабря авиасообщение с Великобританией приостановила Россия. Ограничительные меры будут действовать в течение недели.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок объявил о выявлении в стране новой разновидности коронавируса, которая распространяется быстрее. В организации сообщили, что мутировавший штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии, а значит, распространяется по всему миру.

Татьяна Леухина
ОбществоБизнесТранспортМедицина
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