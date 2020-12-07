Главное за выходные: «антиковидный» пикет в Казани, концерт для сына экс-депутата Калининграда
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 7 декабря:
- В Белоруссии во время воскресных протестов задержали более 100 человек. Большинство из них попали в руки силовиков в Минске.
- Первый президент Украины, глава делегации страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) Леонид Кравчук призвал ужесточить санкции против России. По его мнению, страну надо исключить из международной расчетной системы.
- За год количество невыездных граждан России увеличилось на 20%. На сегодняшний день свыше 4 миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов. За первые 10 месяцев текущего года в России вынесли 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд из страны.
- В субботу в Казани прошел пикет против ограничений, которые государство вводит для борьбы с коронавирусом. Организовали его активисты «Левого фронта». Судя по снимкам, участники выражали недовольство дистанционным образованием. Также им не нравятся маски и перчатки.
- В российских вузах планируется увеличивать количество бюджетных мест до 2024 года. Наибольшее количество бюджетных мест появится в региональных университетах.
- Жители Авиастроительного района Казани обратились с просьбой к депутату Казгордумы Алексею Серову организовать прямой автобусный маршрут в Ново-Савиновской район через улицу Петра Витера. По словам казанцев, их беспокоит отсутствие автобусов на участке по улице Фатыха Амирхана от проспекта Ямашева в сторону КАЗ им. С.П. Горбунова.
- В здании кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ) открылся музей истории старообрядчества. В витринах музея расположены старопечатные книги, редкие иконы, фотографии и документы, связанные со старообрядчеством.
- На фоне пандемии коронавируса в России растет количество школ, закрытых на карантин. На сегодняшний день закрыто 79 школ в 29 регионах России.
- В Набережных Челнах в школе №60 сняли на видео, как сотрудники столовой голыми руками раскладывают котлеты по тарелкам. Администрация школы этот факт не отрицает, случившееся в столовой там называют «единичным недоразумением».
- В СМИ сообщили, что бизнесмен и бывший депутат горсовета Калининграда Олег Шкиль привез рэпера Моргенштерна в свой клуб для необычного концерта. Артист выступил на дне рождения 10-летнего сына предпринимателя.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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