Жители Казани обратились к депутату с просьбой запустить новый автобусный маршрут
Жители Авиастроительного района Казани обратились с просьбой организовать прямой автобусный маршрут в Ново-Савиновской район через улицу Петра Витера. По словам казанцев, их беспокоит отсутствие автобусов на участке по улице Фатыха Амирхана от проспекта Ямашева в сторону КАЗ им. С.П. Горбунова.
«Ко мне обратилась группа жителей Авиастроительного района с просьбой помочь в организации прямого движения из Авиастроя на Квартала по ул. П. Витера (той, что между авиапредприятиями)", — сообщил в своем Insagram-аккаунте депутат Казгордумы Алексей Серов.
Он добавил, что подготовит по этому вопросу соответствующее депутатское обращение.
В ноябре пассажиры общественного транспорта Казани пожаловались на длительное ожидание автобусов. В МУП «ПАТП №4» на это заявили, что «негативно на выход автобусов влияет прежде всего эпидемиологическая ситуация».
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Автобус ходил очень редко, поэтому и пассажиров не было.
Этот маршрут очень нужен!