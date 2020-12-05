Жители Казани обратились к депутату с просьбой запустить новый автобусный маршрут

Жители Авиастроительного района Казани обратились с просьбой организовать прямой автобусный маршрут в Ново-Савиновской район через улицу Петра Витера. По словам казанцев, их беспокоит отсутствие автобусов на участке по улице Фатыха Амирхана от проспекта Ямашева в сторону КАЗ им. С.П. Горбунова.

«Ко мне обратилась группа жителей Авиастроительного района с просьбой помочь в организации прямого движения из Авиастроя на Квартала по ул. П. Витера (той, что между авиапредприятиями)", — сообщил в своем Insagram-аккаунте депутат Казгордумы Алексей Серов.

Фото: instagram.com/aleksey_serov_kzn

Он добавил, что подготовит по этому вопросу соответствующее депутатское обращение.

В ноябре пассажиры общественного транспорта Казани пожаловались на длительное ожидание автобусов. В МУП «ПАТП №4» на это заявили, что «негативно на выход автобусов влияет прежде всего эпидемиологическая ситуация».



Татьяна Демина