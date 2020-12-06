В Белоруссии задержали не менее 100 человек

Правозащитный центр «Весна» сообщил, что в Белоруссии во время воскресных протестов задержали более 100 человек. Большинство из них попали в руки силовиков в Минске.

Также задержания проходили в Бресте, Гродно, Смолевичах, Хотежино. Правозащитники опубликовали список задержанных, о которых им известно. В нем 107 имен.

Фото: t.me/nexta_tv

Среди задержанных в Гродно остаются двое журналистов — корреспонденты агентства БелаПАН Марина Хоревич и Сергей Людкевич.

В Минске также милиция остановила корреспондентов «РИА Новости» и «Интерфакса», но их уже отпустили.

Напомним, сегодня вновь проходила акция протеста, которые с лета стали еженедельными. Задержания начались уже днем.