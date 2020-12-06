Кравчук призвал расширить санкции против России из-за Донбасса

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Первый президент Украины, глава делегации страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) Леонид Кравчук призвал ужесточить санкции против России.

По его мнению, страну надо исключить из международной расчетной системы. «Это уже санкции к государству, а не к конкретным физическим лицам», — цитирует RT слова Кравчука в эфире телеканала «Украина 24».

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По его словам, санкции против России следует расширить, если до конца текущего года конфликт в Донбассе не будет урегулирован.

Напомним, что в июле президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Политики позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня.



Татьяна Демина