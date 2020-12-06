Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов

За год количество невыездных граждан России увеличилось на 20%. На сегодняшний день свыше четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов.

За первые 10 месяцев текущего года в России вынесли 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд из страны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФССП.

На 1 ноября 2019 количество невыездных граждан-должников составляло 3,4 млн человек.

Фото: fssprus.ru

В Татарстане в конце прошлого года, по данным управления ФССП, было зарегистрировано более 70 тыс. жителей, которые не могли выехать из России на новогодние каникулы из-за неоплаченных долгов или неисполнения решений судов.



Татьяна Демина