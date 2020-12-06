В региональных вузах России увеличат количество бюджетных мест
В российских вузах планируется увеличивать количество бюджетных мест до 2024 года. Об этом рассказали в Минобрнауки РФ.
«Если брать специальности, направления и примерно тенденции, — в основном это IT, здравоохранение — подготовка медиков, врачей, и в области образования — подготовка учителей», — цитирует «РИА Новости» министра образования Валерия Фалькова.
Наибольшее количество бюджетных мест появится в региональных университетах.
В 2020 году, по данным Фалькова, в России появились 11,4 дополнительных мест в вузах, оплачиваемых государством.
В ноябре депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Минобрнауки РФ предоставить гражданам возможность бесплатно получить второе высшее образование в российских медицинских университетах.
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