В региональных вузах России увеличат количество бюджетных мест

В российских вузах планируется увеличивать количество бюджетных мест до 2024 года. Об этом рассказали в Минобрнауки РФ.

«Если брать специальности, направления и примерно тенденции, — в основном это IT, здравоохранение — подготовка медиков, врачей, и в области образования — подготовка учителей», — цитирует «РИА Новости» министра образования Валерия Фалькова.

Наибольшее количество бюджетных мест появится в региональных университетах.

Фото: realnoevremya.ru

В 2020 году, по данным Фалькова, в России появились 11,4 дополнительных мест в вузах, оплачиваемых государством.

В ноябре депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Минобрнауки РФ предоставить гражданам возможность бесплатно получить второе высшее образование в российских медицинских университетах.



Татьяна Демина