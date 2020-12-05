В Челнах сотрудники школьной столовой раскладывали котлеты голыми руками — видео

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В Набережных Челнах в школе №60 сняли на видео, как сотрудники столовой голыми руками раскладывают котлеты по тарелкам.

Администрация школы этот факт не отрицает, сообщают новости телеканала «Челны-ТВ 24". Случившееся в столовой там называют «единичным недоразумением».



«Как объясняют работники столовой, что им было не удобно работать в перчатках, поскольку у них перчатки порвались», — заявила директор школы №60 Оксана Шевченко.



Она добавила, что все сотрудники образовательного учреждения ознакомлены с правилами работы в условиях коронавируса. Школа также имеет все необходимое для дезинфекции и термометрии.

Директор заверила, что повара школьной столовой оштрафуют за нарушение санитарных норм. Для предупреждения подобных случаев в школе усилят контроль за сотрудниками.

Ранее прокуратура провела проверку в челнинской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья, где учеников кормили тухлыми продуктами.



Татьяна Демина