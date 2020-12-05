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В Казани открылся музей истории старообрядчества

13:41, 05.12.2020 1
В Казани открылся музей истории старообрядчества
Фото: tatarstan.ru

В здании кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ) открылся музей истории старообрядчества. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова.

В витринах музея расположены старопечатные книги, редкие иконы, фотографии и документы, связанные со старообрядчеством. Разработкой проекта объекта занимались специалисты из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.

Первыми объект посетили президент РТ Рустам Минниханов и митрополит Московский и всея Руси РПСЦ Корнилий.

Фото: tatarstan.ru

Подробнее о создании в Казани музея истории старообрядчества читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоИсторияКультура Татарстан
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