В Казани открылся музей истории старообрядчества
В здании кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ) открылся музей истории старообрядчества. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова.
В витринах музея расположены старопечатные книги, редкие иконы, фотографии и документы, связанные со старообрядчеством. Разработкой проекта объекта занимались специалисты из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.
Первыми объект посетили президент РТ Рустам Минниханов и митрополит Московский и всея Руси РПСЦ Корнилий.
Подробнее о создании в Казани музея истории старообрядчества читайте в материале «Реального времени».
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