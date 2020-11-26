Главное к утру: умер Диего Марадона, резолюция по Карабаху, число заболевших COVID-19 превысило 60 млн
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 26 ноября:
- Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Он скончался в больнице от сердечного приступа. Этой осенью Марадона уже попадал в больницу и перенес сложную операцию. В связи с его смертью на его родине в Аргентине объявлен трехдневный траур.
- Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Документ одобрили 305 сенаторов, против проголосовал один. Резолюция носит рекомендательный характер. В МИД Армении заявили, что принятие данного документа — важнейший шаг на пути к признанию права народа непризнанной Нагорно-Карабахской Республики на самоопределение. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан оценивает резолюцию как обычный листок бумаги.
- За последние 2 года в Казани зафиксировано максимальное число отравлений угарным газом. В 2020 году в столице Татарстана произошло 11 случаев отравления угарным газом, три человека погибли.
- Кабмин Татарстана утвердил введение в республике особого противопожарного режима, который предполагает запрет на использование пиротехники. Он будет действовать с 20 декабря 2020 года до 10 января 2021-го. Запускать салюты нельзя только в определенных местах: например, не ближе 500 метров от промышленных объектов и не ближе 50 метров от жилых домов.
- Количество случаев заболевания коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 60 млн человек. По состоянию на 21.40 (по мск) зафиксировано 60 101 877 случаев COVID-19.
- Кабмин ФРГ заявил, что следы яда «Новичок», которым был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, обнаружены не только на бутылке из-под воды, в которой отравляющее вещество предположительно находилось. Власти Германии заверили, что яд обнаружен и на других предметах, с которыми взаимодействовал оппозиционер.
- В Казани на содержание автодорог общего пользования, элементов обустройства, зеленых насаждений, зеленых зон и систем полива в 2021 году потратят 810,6 млн рублей.
Татьяна ЛеухинаОбщество
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