В Аргентине объявили трехдневный траур в связи со смертью Марадоны

В связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны на его родине в Аргентине объявлен трехдневный траур. Об этом сообщил президент страны Альберто Фернандес.

«Когда мне сообщили об этом, я работал. Не могу поверить. Я опустошен. Это худшая новость, которую только мог получить фанат «Архентинос Хуниорс». Мы любим его.

Мы пытаемся связаться с его семьей. Посмотрим. Это огромная утрата», — сказал Фернандес.

Марадона скончался в больнице сегодня, 25 ноября, от остановки сердца. Экс-футболисту было 60 лет.

Напомним, ранее Марадону почтил президент Татарстана Рустам Минниханов, посвятив ему пост в Инстаграм.

