В Аргентине объявили трехдневный траур в связи со смертью Марадоны
В связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны на его родине в Аргентине объявлен трехдневный траур. Об этом сообщил президент страны Альберто Фернандес.
«Когда мне сообщили об этом, я работал. Не могу поверить. Я опустошен. Это худшая новость, которую только мог получить фанат «Архентинос Хуниорс». Мы любим его.
Мы пытаемся связаться с его семьей. Посмотрим. Это огромная утрата», — сказал Фернандес.
Марадона скончался в больнице сегодня, 25 ноября, от остановки сердца. Экс-футболисту было 60 лет.
Напомним, ранее Марадону почтил президент Татарстана Рустам Минниханов, посвятив ему пост в Инстаграм.
СпортОбщество
Hasta siempre, Diego.— Selección Argentina (@Argentina) November 25, 2020
Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI
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