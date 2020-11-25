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В Казани за 2 года угарным газом отравились около 50 человек — видео

22:08, 25.11.2020
В Казани за 2 года угарным газом отравились около 50 человек — видео

За последние 2 года в Казани зафиксировано максимальное число отравлений угарным газом, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. В 2019 году зарегистрировано 18 случаев отравлений, где пострадали 44 человека.

В 2020 году в Казани произошло 11 случаев отравления угарным газом, трое человек погибли.

Текущий отопительный сезон в Казани начался с отравления угарным газом семьи с двумя детьми.

Основной причиной отравлений эксперты называют герметичные двери и плотные пластиковые окна, из-за которых в помещение не поступает воздух.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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