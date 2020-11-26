Сенат Франции призвал правительство признать Нагорный Карабах

Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Документ одобрили 305 сенаторов, против проголосовал один. Резолюция носит рекомендательный характер.

«[Сенат] призывает правительство Франции признать Нагорно-Карабахскую Республику и использовать это признание как инструмент переговоров в целях установления прочного мира», — приводит ТАСС слова из документа.

Фото: mil.am

Сенат Франции призывает в немедленному выводу азербайджанских войск и их сторонников с территорий, занятых ими в результате военных действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. В документе осуждается «военная агрессия Азербайджана, проводимая при поддержке турецких властей и иностранных наемников».

Также сенаторы призвали к международному расследованию военных преступлений, в том числе в отношении гражданского населения и применения оружия, запрещенного международным правом. Правительству страны следует возобновить в рамках минской группы переговоры о долгосрочном урегулировании конфликта.

Кроме того, парламентарии призывают исполнительную власть «извлечь дипломатические последствия из роли, которую играют власти Турции, и рассмотреть вместе с европейскими партнерами наиболее решительные ответные меры».

В МИД Армении считают, что принятие данного документа — важнейший шаг на пути к признанию права народа непризнанной Нагорно-Карабахской Республики на самоопределение.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан оценивает резолюцию как обычный листок бумаги. «Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН, вызывает серьезные вопросы в связи намерениями и объективной деятельностью Франции и как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и как постоянного члена СБ ООН», — передает его слова «РИА Новости».

Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросам реализации договоренностей в Нагорном Карабахе.



Татьяна Леухина