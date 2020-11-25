Число заболевших коронавирусом в мире превысило 60 млн человек

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Количество случаев заболевания коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 60 млн человек. По состоянию на 21:40 (по мск) зафиксировано 60 101 877 случаев COVID-19. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



Источник: gisanddata.maps.arcgis.com

Наибольшее количество заболевших выявлено в США (12 662 851). На втором месте Индия — 9 222 216 случаев, на третьем Бразилия — 6 118 708 лиц с коронавирусом. В пятерку лидеров по количеству заболевших входят Франция и Россия.

Умерли от коронавируса в мире 1 414 513 человек. Наибольшее количество летальных исходов зарегистрировано в США, Бразилии, Индии, Мексике и Великобритании.

Напомним, что отметка в 50 млн заболевших коронавирусом в мире была превышена 8 ноября.

Татьяна Демина