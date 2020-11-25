В Татарстане утвердили новогодний запрет на пиротехнику

Фото: Олег Тихонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил введение в республике особого противопожарного режима, который предполагает запрет на использование пиротехники. Он будет действовать с 20 декабря 2020 года до 10 января 2021-го.

Согласно документу, запускать салюты нельзя только в определенных местах: например, не ближе 500 метров от промышленных объектов и не ближе 50 метров от жилых домов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Особый режим вводится на Новый год в Татарстане регулярно. По данным МЧС, в новогодние каникулы число пожаров возрастает.