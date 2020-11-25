Власти Германии сообщили, что по делу Навального обнаружено несколько предметов со следами «Новичка»
Кабмин ФРГ заявил, что следы яда «Новичок», которым был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, обнаружены не только на бутылке из-под воды, в которой отравляющее вещество предположительно находилось.
Власти Германии заверили, что яд обнаружен и на других предметах, с которыми взаимодействовал Навальный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ с ответом правительства страны на запрос парламентской фракции «Альтернатива для Германии».
Состав яда, которым якобы был отравлен российский оппозиционер, в Германии засекретили из-за угрозы «высокого риска распространения».
Напомним, что в начале ноября в МВД РФ по Сибирскому федеральному округу заявили, что исследования, проведенные после госпитализации оппозиционера Алексея Навального, не выявили у него следов отравления.
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