Власти Германии сообщили, что по делу Навального обнаружено несколько предметов со следами «Новичка»

Фото: Максим Платонов

Кабмин ФРГ заявил, что следы яда «Новичок», которым был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, обнаружены не только на бутылке из-под воды, в которой отравляющее вещество предположительно находилось.

Власти Германии заверили, что яд обнаружен и на других предметах, с которыми взаимодействовал Навальный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ с ответом правительства страны на запрос парламентской фракции «Альтернатива для Германии».

Фото: соцсети

Состав яда, которым якобы был отравлен российский оппозиционер, в Германии засекретили из-за угрозы «высокого риска распространения».

Напомним, что в начале ноября в МВД РФ по Сибирскому федеральному округу заявили, что исследования, проведенные после госпитализации оппозиционера Алексея Навального, не выявили у него следов отравления.



Татьяна Демина