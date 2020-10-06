Путин поставил задачу увеличить количество людей, занимающихся спортом

Президент России Владимир Путин в ходе заседания совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта заявил, что за последние 10 лет уровень средней продолжительности жизни в РФ увеличился на 4,5 года.

«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год — более 4,5 года. Это хороший показатель. Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику», — сказал Путин.

realnoevremya.ru

Глава государства отметил, что между занятиями спортом и здоровьем есть прямая связь. Поэтому он поставил задачу сделать так, чтобы к 2024 году количество людей, ведущих активный образ жизни, достигло 55%, а к 2030 году — 70%. При этом спорт должен быть не модой, а устойчивой привычкой, передает «Интерфакс».



Отметим, что в воскресенье, 11 октября, в Казани пройдет беговой марафон.

