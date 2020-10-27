Итоги дня: закрытие ночных клубов и баров, ответ муфтия Татарстана Макрону и рейтинг Хабиба
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 27 октября:
- Сегодня было опубликовано постановление о новых «антиковидных» ограничениях за подписью главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Главные требования — это возвращение масочного режима по всей стране и запрет на работу общепита и дискотек с 23.00 до 06.00. В Татарстане менять существующие ограничительные меры пока не торопятся — тем более что масочный режим в республике никто и не отменял. Ночные клубы также открывать не разрешали. В то же время некоторые регионы заранее ввели ограничения, которые во многом совпадают с рекомендациями ведомства.
- Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин отреагировал на антиисламскую риторику в Европе, начавшуюся после убийства школьного учителя во Франции. По версии следствия, мужчину зарезал выходец из России за демонстрацию ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Оскверняющих священные для мусульман ценности Камиль хазрат назвал «моральными уродцами, ничтожествами, стремительно деградирующими от собственной бездуховности».
- Apple сообщила о намерении поднять цены на приложения в App Store для нескольких стран. Теперь в России минимальная стоимость покупки в сервисе составит 99 рублей. «Яблочники» объяснили рост цен курсом валют. В некоторых странах приложения станут дороже из-за растущих налогов.
- Госдума вновь будет обсуждать возвращение пива на стадионы. Продажу напитка на спортивных мероприятиях запретили 15 лет назад, и вот уже несколько лет всплывают разговоры о необходимости опять продавать пенное зрителям. Перед ЧМ-2018 этот вопрос перед Владимиром Путиным поднял президент Татарстана Рустам Минниханов.
- Объявивший об уходе из UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото, на котором он наконец обошел Джона Джонса в общем рейтинге промоушена. Скриншот быстро разошелся по СМИ и соцсетям. Так Орла назвали самым сильным бойцом чемпионата. Однако на официальном сайте UFC Нурмагомедов все еще на втором месте. Пока лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории по-прежнему считается Джон Джонс.
- Сооснователь группы «Би-2» Лева заразился коронавирусом. У группы запланирован тур, и первым должен состояться концерт в Казани. Пока группа заверяет, что музыкант успеет выздороветь и весь ноябрьский тур пройдет по расписанию.
- Сегодня же стало известно о положительном тесте на COVID-19 у Земфиры. Правда, об этом сообщил только Mash, других источников нет.
Кроме того, на самоизоляцию ушел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он контактировал с человеком, болеющим коронавирусом.
- В Кировской области задержали бывшего сити-менеджера Кирова Илью Шульгина. Под давлением местных элит он покинул пост и перешел на службу в Минпромторг Татарстана. Однако сегодня стало известно, что из министерства экс-чиновник уволился еще 9 октября. Следствие инкриминирует Шульгину злоупотребление должностными полномочиями. Якобы он поручил принять видеокамеры, которые не соответствовали техзаданию тендера.
- В Казани очередной рейд в общественном транспорте позволил выявить больше тысячи нарушителей масочного режима. Муниципальные власти проверили почти 800 автобусов, троллейбусов и трамваев.
- Президент России Владимир Путин своим указом продлил действие нормы, по которой пособия на детей до 3 лет можно получать на карту и не ходить лично в госорганы или МФЦ, чтобы подать заявление на субсидии.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал отчислить студентов, участвующих в акциях протеста. Он заявил, что таких молодых людей нужно отправить «кого в армию, а кого на улицу». Глава государства потребовал применять меры и к протестующим преподавателям вузов.
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