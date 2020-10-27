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В Казани выявили более тысячи нарушителей масочного режима в общественном транспорте

17:17, 27.10.2020
В Казани выявили более тысячи нарушителей масочного режима в общественном транспорте
Фото: kzn.ru

В общественном транспорте Казани выявили 1 087 нарушителей масочного режима, сообщает мэрия города.

Сотрудники проверили 794 автобуса, трамвая и троллейбуса. 1 060 пассажиров надели маски после замечания, у 27 человек масок с собой не оказалось, поэтому им пришлось покинуть транспорт.

Комитет по транспорту

Проверка проводилась сотрудниками городского Комитета по транспорту, контрольно-ревизорской службой МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и контрольно-ревизорскими службами транспортных предприятий. Профилактические рейды будут продолжать проводить в городе.

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Казани выявили 136 нарушителей масочного режима.

Общество Татарстан
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