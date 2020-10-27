Госдума вернется к инициативе Татарстана по продаже пива на стадионах уже в этом месяце

Фото: Максим Платонов (архивное фото — на матче Кубка конфедераций, 2017 г.)

Во благо детско-юношеского спорта

Спустя 15 лет после введения запрета на продажу пива на спортивных объектах в России вновь решили вернуться к практике просмотра спортивных зрелищ на стадионах с бокалом пенного в руках.

Глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин сообщил ТАСС, что уже в ноябре текущего года парламентарии могут принять закон о продаже пива на стадионах. Однако, по его словам, выводы об окончательном решении делать «пока преждевременно».

Борис Пайкин сообщил, что уже в ноябре текущего года парламентарии могут принять закон о продаже пива на стадионах. Фото: duma.gov.ru

Действительно, по плану программы законопроектной работы комитетов Госдумы в период осенней сессии 2020 года на ноябрь для рассмотрения Комитетом по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству значится законопроект «О внесении изменений в статью 16 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 20 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ».

Инициаторами «пивного» законопроекта выступают депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.



Для законопроекта это уже второе чтение. 13 декабря 2019 года Госдума одобрила поправки в первом чтении. Обосновывалось это тем, что возвращение на стадионы пива позволит футбольным клубам увеличить объем средств, направляемых на развитие и пропаганду в России футбола, включая детско-юношеский. В итоге это увеличило шансы на победу на мировых и европейских футбольных чемпионатах.

О том, что в законопроект предложили внести поправки и разрешить продажу пива на всех спортивных матчах, за исключением детских, стало известно в январе 2020 года. По словам Свищева, эту идею подержали президенты спортивных федераций.

Распитие пива, по расчетам авторов законопроекта, должно пойти во благо детско-юношеского спорта: все средства от продажи пенного напитка направят на развитие молодежного спорта в России. Контроль за этим планируется поручить Министерству спорта РФ.

Распитие пива, по расчетам авторов законопроекта, должно пойти во благо детско-юношеского спорта

Тогда же, в январе, ВЦИОМ провел опрос россиян. Выяснилось, что более 90% оценили распитие пенного напитка на спортивных мероприятиях «неуместным», а 80% выступили против возврата к продаже пива на футбольных стадионах.



Татарстанские истоки «пивной инициативы»

«Пивной вопрос» Госдумы берет свои истоки в Татарстане. Идейным вдохновителем для Лебедева и Свищева стал президент Татарстана Рустам Минниханов. В 2018 году он попросил президента России Владимира Путина «вернуть пиво на стадионы ради православных», обосновав это заботой о «братьях» другой религии. В РПЦ же оценили широкий жест поддержки татарстанского президента и выступили «категорически против такого предложения».

В качестве аргумента за Минниханов привел отшумевший на тот момент в Казани чемпионат мира по футболу. По его словам, продажа пива на 89 миллионов рублей не повлекла за собой «никаких эксцессов».

Следом за татарстанским президентом идею одобрил и действующий на тот момент министр спорта России Павел Колобков. Он подчеркнул, что опыт продажи пива на спортивных стадионах в стране имеется, а употребление напитка «не влияет на поведение болельщиков».

Идею одобрил и действующий на тот момент министр спорта России Павел Колобков

В Минздраве России, как в и РПЦ, не оценили «заботу» о болельщиках на стадионах. В ведомстве заявили, что возврат к практике «пивных банкетов» приведет к увеличению потребления алкоголя и, как следствие, количеству правонарушений.



В мае 2019-го негативную оценку «пивной инициативе» дала и вице-премьер РФ по вопросам соцполитики Татьяна Голикова, заявив, что знает, «как трудно это преодолеть и насколько дорого это стоит с точки зрения вклада в здоровье конкретного гражданина».

В июле прошлого года экс-пивовар и экс-депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин в интервью «Реальному времени» заявил, что «жидкий хлеб» (как называют пиво в Европе) в некоторых странах даже не расценивается как алкоголь. По его словам, чем выше потребление пива, тем ниже смертность.

Пивовары предложили на вырученные деньги бороться с пандемией

Местные пивовары к идее продажи пива на спортивных стадионах относятся положительно. Так председатель Пивной ассоциации Татарстана Ринат Акчурин в разговоре с «Реальным временем» напомнил, что они и сами когда-то выходили с таким предложением на уровне правительства РТ. Он также привел в качестве аргументов тезисы об успехе ЧМ-2018 в Казани и о пиве как «жидком хлебе».

«Я считаю, что продавать пиво на стадионах — это нормально. Во всем мире эта практика существует. Когда в Казани проходил чемпионат мира по футболу, у нас продавалось пиво, и ни одного чрезвычайного происшествия, скажем так, это не принесло. То есть негатива от этого никакого нет», — сообщил Акчурин. По его словам, все необходимо лишь правильно организовать.

«Стадион — это такое место, куда народ приходит за хлебом и зрелищем. И вот этот хлеб, под которым мы понимаем пиво, должен быть от местного производителя, потому что им удобнее и сподручнее правильно товар оценить: не просто разрешить в продажу пиво, а именно безалкогольное, пиво не особой крепости, чтобы людей не доводить до полного опьянения», — обратил внимание руководитель местной Пивной ассоциации.



Выразил местный пивовар и надежды на то, что на стадионах организуют продажу пенного напитка от местных производителей: «Я считаю, что было бы здорово, если бы на каждом стадионе каждой республики продавалось пиво местных производителей».

«Если пиво привозят из другого региона, как правило, это просто дистрибьюторы, которым без разницы, куда, что, лишь бы больше продать. Местные производители хотят, чтобы в этой республике был порядок, организуют правильную доставку, правильные сорта пива, организуют порядок», — отметил Акчурин.

«Стадион — это такое место где народ приходит за хлебом и зрелищем. И вот этот хлеб, под которым мы понимаем пиво, должен быть от местного производителя», — считает Акчурин. Фото: Максим Платонов (архивное фото — на матче Кубка конфедераций, 2017 г.)

На вопрос, куда, по его мнению, эффективно направить вырученные с продажи пива на стадионах средства, он ответил, что «это бюджетные деньги, здесь уже должно решать правительство республики, государство». Однако отметил, что сейчас, в период пандемии, было бы правильно направить деньги на лекарства, больницы, койко-места и борьбу с коронавирусом.

Татьяна Демина