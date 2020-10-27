Хабиб Нурмагомедов впервые возглавил общий рейтинг UFC

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил общий рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории, опередив Джона Джонса. Соответствующую фотографию рейтинга спортсмен опубликовал в своем аккаунте в «Инстаграме».

«Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение — вот три качества, которые мне помогли прийти к успеху. И, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», — написал Нурмагомедов.

Экс-чемпион полутяжелого дивизиона Джон Джонс долгое время возглавлял рейтинг UFC. До победы над Джастином Гейтжи Нурмагомедов занимал вторую строчку.

Отметим, что остальные позиции в первой пятерке рейтинга остались неизменными.