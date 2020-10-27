Apple повысит цены в App Store для России и ряда других стран

Корпорация Apple решила повысить цены в App Store для ряда стран, в том числе для России. Цены на приложения будут начинаться от 99 рублей.

«В ближайшие несколько дней цены на приложения и покупки внутри приложений (за исключением автоматически возобновляемых подписок) в App Store вырастут в Бразилии, Колумбии, Индии, Индонезии, России и Южной Африке», — говорится в сообщении Apple.

Фото: pixabay.com

Согласно приложенному прейскуранту, в России следующая категория подорожает на 30 рублей, еще более дорогие приложения вырастут в цене на 50 рублей, самые дорогие прибавят сразу 300 рублей.

В корпорации пояснили, что изменение цен связано с курсом валют, а также налоговыми сборами в различных странах.