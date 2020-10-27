Путин продлил выплаты на детей без очной подачи заявлений

Президент России Владимир Путин продлил выплаты на детей без очной подачи заявлений сроком на полгода. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о продлении выплат на первого и второго ребенка до 3 лет. Положения действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года. В это время выплаты на первого или второго ребенка до 3 лет, которые предоставлялись в случае, если среднедушевой доход семьи не превышал двух прожиточных минимумов, продлевались без подачи заявлений. Со 2 октября вновь необходимо было подавать заявление.

realnoevremya.ru

Как сообщает ТАСС, автоматическое продление вновь ввели для ограничения социальных контактов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос новой выплаты на детей. Ее предлагается предоставлять родителям детей до 7 лет в размере 100% от среднего заработка.

