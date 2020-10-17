«Рубин» сыграет в гостях с «Краснодаром» в матче РПЛ

Сегодня «Рубин» сыграет в гостях против «Краснодара» в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

После 10 сыгранных матчей в чемпионате страны обе команды имеют одинаковое количество очков — по 15 баллов и делят восьмую строчку в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне «Рубин» проиграл в гостях лишь в одном матче, уступив в середине августа «Сочи» (2:3). В трех других гостевых играх команда Леонида Слуцкого одержала три победы, в двух из которых забила два и более голов.

«Краснодар» занимает второе место по количеству забитых мячей в чемпионате страны. Больше всего «быки» забивают дома - в среднем 2,75 голов за игру.

Судья Михаил Вилков. Фото: premierliga.ru

Судить встречу будет бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Данный судья работал на пяти турах текущего сезона РПЛ, в четырех из которых показывал красную карточку одному из футболистов. При этом три удаления от Вилкова пришлись на команду хозяев.

Матч в Краснодаре пройдет 17 октября, начало игры — в 16:30 по мск.

Напомним, накануне «Рубин» расторг контракт с полузащитником Павлом Могилевцем, который перешел в ФК «Химки».