«Химки» объявили о переходе экс-игрока «Рубина» Могилевца
Бывший футболист «Рубина» Павел Могилевец перешел в ФК «Химки», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
27-летний полузащитник подписал однолетний контракт с химчанами и будет выступать под номером 28.
«Химкам» футболист достался бесплатно на правах свободного агента.
Ранее Могилевец расторг контракт с «Рубином» по обоюдному согласию сторон. За казанцев он выступал с 2018 года.СпортФутбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым