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«Химки» объявили о переходе экс-игрока «Рубина» Могилевца

19:44, 16.10.2020
«Химки» объявили о переходе экс-игрока «Рубина» Могилевца
Фото: vk.com/fcrk

Бывший футболист «Рубина» Павел Могилевец перешел в ФК «Химки», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

27-летний полузащитник подписал однолетний контракт с химчанами и будет выступать под номером 28.

«Химкам» футболист достался бесплатно на правах свободного агента.

Ранее Могилевец расторг контракт с «Рубином» по обоюдному согласию сторон. За казанцев он выступал с 2018 года.

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